«Ювентус» — «Торино»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 7 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Торино». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Костич, Маккенни, Локателли, Миретти, Рабьо, Веа, Кен.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Белланова, Тамез, Лазаро, Илич, Риччи, Сек, Влашич, Сапата.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Ювентус» (4:2, 1:0). В текущем чемпионате «бьянконери» идут на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков после семи туров. «Торино» располагается на 11-м месте, имея в активе девять очков.

Напомним, за «Торино» выступает бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. В сегодняшнем матче он не примет участия из-за травмы.