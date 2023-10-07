«Реймс» — «Монако»: Головин в стартовом составе

В матче 8-го тура французской Лиги 1 встретятся «Реймс» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реймс»: Диуф, Диаките, Окуму, Абдельхамид, Де Смет, Матусива, Мунеци, Теума, Ито, Дарами, Накамура

«Монако»: Кён, Марипан, Закария, Синго, Магасса, Головин, Фофана, Дьятта, Якобс, Балогун, Бен-Йеддер

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который выйдет в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Франции в матче первого круга «Монако» обыграл «Реймс» со счётом 3:0, а во втором круге команда из Реймса победила со счётом 1:0.

На данный момент «Монако» в Лиге 1 находится на первом месте с 14 очками, а «Реймс» располагается на третьей строчке с 13 очками. Кроме того, на втором месте находится «Брест», у которого также 14 очков.