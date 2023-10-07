Дзюба ответил на слухи о конфликте с Галактионовым

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча МИР РПЛ с «Уралом» (2:2) сообщил о хороших отношениях с тренерами железнодорожников Валерием Климовым и Михаилом Галактионовым, а также рассказал об эмоциях в игре.

«Сумасшедший матч, потрясающий. Мне кажется, зрителю точно понравилось, валидольный. Наверное, нам грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но всё равно осадочек остался. Вроде игра получалась, удавалась, но по тому, как складывалась, отчасти счёт, наверное, закономерный.

Как я собирался отпраздновать гол? Никак, ничего же не делаешь, не готовишься к тому, как будешь праздновать. Получилось так, что забил и сделал своё фирменное приветствие, а потом пошёл к Климову и Галактионову. Это люди, которых я очень уважаю, они являются авторитетами для меня, по духу мне близки, я всегда за них.

C Санычем я знаком ещё с Томска, с Михалычем здесь познакомились. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил… Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним», – сказал Дзюба в видео YouTube-канала «Локомотива».