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Дзюба поддержал игрока «Урала» Ишкова, который дважды не забил пенальти в ворота «Локо»

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый результат — 2:2.

Во втором тайме полузащитник «Урала» Илья Ишков дважды не смог переиграть голкипера «Локомотива» Илью Лантратова после ударов с пенальти. После игры форвард гостей Артём Дзюба подошёл к игроку «Урала» и подбодрил его.

Права на видео принадлежат РПЛ. Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива»

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).