Игрок «ПСЖ» Ли Кан Ин получит освобождение от армии, победив на Азиатских играх

Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин в составе сборной Южной Кореи одержал победу на Азиатских играх U23 и теперь должен получить освобождение от службы в армии. Об этом сообщает RMC Sport.

Сегодня, 7 октября, в финале Азиатских игр сборная Южной Кореи U23 обыграла национальную команду Японии со счётом 2:1, став чемпионами турнира. Теперь, согласно законодательству Южной Кореи, футболисты этой страны, включая Ли Кан Ина, должны быть освобождены от воинской повинности.

Напомним, в соответствии с южнокорейскими законами каждый мужчина в возрасте до 28 лет обязан отслужить в армии.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Ли Кан Ин принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.