«ПСЖ» отпустит Ли Кан Ина на Азиатские игры для того, чтобы игрок избежал службы в армии

Футбольный клуб «ПСЖ» позволит южнокорейскому полузащитнику Ли Кан Ину принять участие в Азиатских играх, чтобы помочь ему избежать службы в армии. Об этом информирует Marca.
Сообщается, что из-за участия футболиста в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября, Ли Кан Ин пропустит матч с «Марселем» в чемпионате Франции, а также игру с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Матч с марсельским клубом состоится 24 сентября, а игра с английской командой пройдёт 4 октября.
Напомним, в соответствии с южнокорейским законодательством Ли Кан Ин может быть освобождён от воинской службы, если он выиграет Азиатские игры или займёт призовые места на Олимпиаде.
В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Мальорку», в составе которой принял участие в 36 матчах Ла Лиги (шесть голов и шесть результативных передач).
- 15 сентября 2023
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