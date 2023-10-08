Судья удалил голкиперов «Милана» и «Дженоа» после 90-й минуты. Жиру сменил Меньяна

В матче 8-го тура итальянской Серии А встречались «Дженоа» и «Милан». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «Милан» сумел дожать соперника и добыть победу благодаря голу Кристиана Пулишича на 87-й минуте — 1:0.

Концовка игры получилась насыщенной: спустя 12 минут после единственного в матче гола с поля был удалён вратарь «Милана» Мик Меньян. Его место в воротах «россонери» занял нападающий Оливье Жиру, так как у главного тренера команды Стефано Пиоли не осталось замен. Французский форвард позаимствовал у своего соотечественника и перчатки, и футболку.

Кадр из трансляции матча Фото: MEGOGO

Кадр из трансляции матча Фото: MEGOGO

Примечательно, что уже через четыре минуты после удаления Меньяна арбитр показал красную карточку вратарю «Дженоа» Хосепу Мартинесу. Вместо него на поле появился дублёр — Никола Леали.

«Милан» смог отстоять победный счёт во многом благодаря Жиру. На последних секундах матча француз нейтрализовал опасный выход один в два, выбив мяч кулаком из-под ноги нападающего. Благодаря этой победе «россонери» обошли «Интер» и с 21 очком заняли первое место в таблице чемпионата Италии.