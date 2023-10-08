Матс Хуммельс — о включении в состав сборной Германии: я очень рад вернуться

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс прокомментировал возвращение в сборную Германии.

«У меня нет больших ожиданий. Я очень рад вернуться. Все знали — хотя я и не говорил об этом публично, — что для меня было большой целью снова попасть в сборную. Я люблю играть за свою страну — что тут скажешь? Это самая большая честь в футболе. Я всегда беру на себя роль лидера — независимо от того, нахожусь ли я на поле. У нас много хороших центральных защитников. Я хочу, чтобы мы были успешны и побеждали. Я хочу, чтобы сборная Германии стала такой, какой она была много лет назад: одной из лучших в мире, и я верю, что команда достаточно хороша, чтобы стать таковой», — приводит слова Хуммельса sky sport.

Хуммельс провёл за сборную 76 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Последнюю игру за Германию защитник сыграл 29 июня 2021 года в 1/8 финала с Англией на чемпионате Европы-2020.

34-летний футболист пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре.