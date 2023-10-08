Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матс Хуммельс — о включении в состав сборной Германии: я очень рад вернуться

Матс Хуммельс — о включении в состав сборной Германии: я очень рад вернуться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс прокомментировал возвращение в сборную Германии.

«У меня нет больших ожиданий. Я очень рад вернуться. Все знали — хотя я и не говорил об этом публично, — что для меня было большой целью снова попасть в сборную. Я люблю играть за свою страну — что тут скажешь? Это самая большая честь в футболе. Я всегда беру на себя роль лидера — независимо от того, нахожусь ли я на поле. У нас много хороших центральных защитников. Я хочу, чтобы мы были успешны и побеждали. Я хочу, чтобы сборная Германии стала такой, какой она была много лет назад: одной из лучших в мире, и я верю, что команда достаточно хороша, чтобы стать таковой», — приводит слова Хуммельса sky sport.

Хуммельс провёл за сборную 76 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Последнюю игру за Германию защитник сыграл 29 июня 2021 года в 1/8 финала с Англией на чемпионате Европы-2020.

34-летний футболист пропустил чемпионат мира-2022 в Катаре.

Материалы по теме
Сборная Германии позорится перед домашним Евро
Сборная Германии позорится перед домашним Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android