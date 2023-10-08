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Пари НН — Крылья Советов 2:0, результат матча 11-го тура РПЛ 8 октября 2023 года

«Пари НН» победил «Крылья Советов» благодаря голам Севикяна и Зе Турбо
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:0.

На 13-й минуте отличился нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян. На 90+3-й минуте второй мяч нижегородцев забил нападающий Зе Турбо.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 11 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на пятой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Севикян – 13'     2:0 Турбо – 90+4'    
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