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«Лион» не смог обыграть «Лорьян», ведя в счёте в два мяча по ходу игры

«Лион» не смог обыграть «Лорьян», ведя в счёте в два мяча по ходу игры
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 3:3.

Первый гол был забит на 16-й минуте первого тайма. Отличился 17-летний полузащитник «Лорьяна» Эли Крупи. «Лион» отыгрался на 21-й минуте благодаря голу Эрнеста Нуамы. Ещё через минуту второй мяч влетел в ворота гостей. Мяч с передачи Жеффиньо забил капитан команды Александр Ляказетт. На 41-й минуте Ляказетт оформил дубль и позволил «Лиону» уйти на перерыв, ведя в счёте в два мяча. Во втором тайме забивали только футболисты «Лорьяна». На 54-й минуте свой второй мяч забил Крупи, а на 79-й минуте отличился Дарлин Йонгва.

После восьми сыгранных туров в активе «Лиона» стало три очка. Команда идёт на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Лорьян» располагается на одну строчку выше. В активе команды семь очков.

Франция - Лига 1 . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 3
Лорьян
Лорьян
0:1 Крупи – 16'     1:1 Нуама – 21'     2:1 Ляказетт – 22'     3:1 Ляказетт – 41'     3:2 Крупи – 54'     3:3 Йонгва – 79'    
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