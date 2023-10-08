Мостовой: ЦСКА был сильнее «Спартака». Есть русская поговорка, что рыжим часто везёт

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч 11-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везёт (смеётся). ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. «Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА — наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу в матче, где выглядели лучше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).