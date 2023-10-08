«Спартак» Кержакова из Сербии спокойно обыграл «Бачка-Тополу»
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В матче 11-го тура сербской Суперлиги встречались «ТСЦ» и «Спартак» из Суботицы. Команды играли на стадионе «ТСЦ Арена» в Бачка-Тополе (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился победой со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 53-й минуте Войо Убипарип открыл счёт в пользу гостей.
На 66-й минуте Андрей Тодороски увеличил преимущество команды из Суботицы.
Сербия - Суперлига . Суперлига. 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола
Окончен
0 : 2
Спартак Суботица
Суботица
0:1 Убипарип – 53' 0:2 Тодороски – 66'
Напомним, главным тренером «Спартака» является бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, который возглавил клуб этим летом.
В итоге «Спартак» после десяти сыгранных матчей располагается на седьмой строчке с 15 очками. «Бачка Топола» же находится на третьем месте с 20 очками после девяти сыгранных матчей.
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