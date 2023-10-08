«Спартак» Кержакова из Сербии спокойно обыграл «Бачка-Тополу»

В матче 11-го тура сербской Суперлиги встречались «ТСЦ» и «Спартак» из Суботицы. Команды играли на стадионе «ТСЦ Арена» в Бачка-Тополе (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился победой со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 53-й минуте Войо Убипарип открыл счёт в пользу гостей.

На 66-й минуте Андрей Тодороски увеличил преимущество команды из Суботицы.

Напомним, главным тренером «Спартака» является бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, который возглавил клуб этим летом.

В итоге «Спартак» после десяти сыгранных матчей располагается на седьмой строчке с 15 очками. «Бачка Топола» же находится на третьем месте с 20 очками после девяти сыгранных матчей.