Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» Кержакова из Сербии спокойно обыграл «Бачка-Тополу»

«Спартак» Кержакова из Сербии спокойно обыграл «Бачка-Тополу»
Комментарии

В матче 11-го тура сербской Суперлиги встречались «ТСЦ» и «Спартак» из Суботицы. Команды играли на стадионе «ТСЦ Арена» в Бачка-Тополе (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился победой со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 53-й минуте Войо Убипарип открыл счёт в пользу гостей.

На 66-й минуте Андрей Тодороски увеличил преимущество команды из Суботицы.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола
Окончен
0 : 2
Спартак Суботица
Суботица
0:1 Убипарип – 53'     0:2 Тодороски – 66'    

Напомним, главным тренером «Спартака» является бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, который возглавил клуб этим летом.

В итоге «Спартак» после десяти сыгранных матчей располагается на седьмой строчке с 15 очками. «Бачка Топола» же находится на третьем месте с 20 очками после девяти сыгранных матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android