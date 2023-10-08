Тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Ахматом»
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).
«Важная победа. «Ахмат» всегда играет с желанием, мы ждали очень трудной игры. Нужно было внимательно сыграть в обороне. Было понятно, что у нас будут свои моменты, главное было их реализовать. Эта победа важна в психологическом плане», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. «Рубин» догнал своего соперника по очкам (12 очков), но по дополнительным показателям уступает грозненской команде. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).
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