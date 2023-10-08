Гранат: «Динамо» не хватило мастерства в завершающей стадии и везения в матче с «Факелом»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал матч 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» (0:0).

«Чего не хватило «Динамо» для победы? Наверное, мастерства в завершающей стадии и везения тоже. Подходы были очень хорошие, равно как и опасные моменты. Не сказал бы, что была недооценка соперника, погодные условия были не самые благоприятные, но было желание у команды, и они до последней минуты бежали вперёд, хотели победить.

Не сыграло ли негативную роль то, что Фёдор Смолов вышел не с начала матча? Не знаю, это решение тренера. Он следит в недельном цикле, кто как выглядит. Но хочу отметить, что с выходом Фёдора Смолова атака у «Динамо» стала ещё острее», – приводит слова Граната Metaratings.