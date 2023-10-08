Чемпионат Германии по футболу: результаты 7-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 8 октября, состоялись последние матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги. В частности, «Бавария» дома разгромила «Фрайбург» (3:0).

Все результаты матчей 7-го тура чемпионата Германии:

«Боруссия» М – «Майнц» – 2:2;

«РБ Лейпциг» – «Бохум» – 0:0;

«Боруссия» Д – «Унион» – 4:2;

«Аугсбург» – «Дармштадт 98» – 1:2;

«Штутгарт» – «Вольфсбург» – 3:1;

«Вердер» – «Хоффенхайм» – 2:3;

«Байер» – «Кёльн» – 3:0;

«Бавария» – «Фрайбург» – 3:0;

«Айнтрахт» – «Хайденхайм» – 2:0.

После семи туров турнирную таблицу возглавляет «Байер», набравший 19 очков. На втором месте расположился «Штутгарт» (18), «Бавария» делит с дортмундской «Боруссией» третье-четвёртое места (по 17 очков). В зоне вылета находятся «Кёльн», «Майнц» и «Бохум».