Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Томас Мюллер повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству побед в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер повторил достижение одноклубника Мануэля Нойера по количеству побед в Бундеслиге, так сообщает в «Твиттере» OptaFranz.

Победа в матче 7-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» стала для Мюллера 322-й в карьере (448 матчей в Бундеслиге). Столько же побед в активе рекордсмена Бундеслиги Мануэля Нойера (478 матчей).

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах чемпионата Германии, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялся матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург». Финальный свисток зафиксировал счёт 3:0 в пользу хозяев поля.