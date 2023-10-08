«Фиорентина» на выезде уверенно обыграла «Наполи»

В воскресенье, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.
«Фиорентина» вышла вперёд уже на седьмой минуте встречи. Отличился хорватский форвард Йосип Брекало. «Наполи» удалось сравнять счёт перед самым перерывом. Нигериец Виктор Осимхен реализовал 11-метровый удар на 45+5-й минуте. На 63-й минуте 34-летний Джакомо Бонавентура вновь вывел «фиалок» вперёд. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Николас Гонсалес.
Эта победа позволила «Фиорентине» набрать 17 очков и подняться на четвёртое место. «Наполи» имеет такое же количество очков и располагается на пятом месте.
- 9 октября 2023
-
01:14
-
00:58
-
00:51
-
00:51
-
00:46
-
00:31
-
00:29
-
00:18
-
00:02
- 8 октября 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:43
-
23:41
-
23:33
-
23:28
-
23:13
-
23:02
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22