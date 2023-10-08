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«Фиорентина» на выезде уверенно обыграла «Наполи»

«Фиорентина» на выезде уверенно обыграла «Наполи»
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В воскресенье, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Фиорентина» вышла вперёд уже на седьмой минуте встречи. Отличился хорватский форвард Йосип Брекало. «Наполи» удалось сравнять счёт перед самым перерывом. Нигериец Виктор Осимхен реализовал 11-метровый удар на 45+5-й минуте. На 63-й минуте 34-летний Джакомо Бонавентура вновь вывел «фиалок» вперёд. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Николас Гонсалес.

Эта победа позволила «Фиорентине» набрать 17 очков и подняться на четвёртое место. «Наполи» имеет такое же количество очков и располагается на пятом месте.

Италия - Серия А . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Брекало – 7'     1:1 Осимхен – 45+5'     1:2 Бонавентура – 63'     1:3 Гонсалес – 90+3'    
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