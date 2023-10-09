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Защитник «Барселоны» Кунде получил травму левого колена

Защитник «Барселоны» Кунде получил травму левого колена
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил повреждение левого колена в минувшем матче испанской Примеры с «Гранадой» (2:2). Об этом информирует Marca.

Сообщается, что в ближайшие часы будет проведено необходимое медицинское обследование, которое позволит установить степень серьёзности полученной травмы. По предварительным данным, у Кунде растяжение связок левого колена.

Напомним, французский футболист получил травму после столкновения с одноклубником Гави. Кунде был заменён на 44-й минуте матча и покидал поле в расстроенных чувствах.

Напомним, в следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Атлетиком» Бильбао. Игра состоится 22 октября, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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