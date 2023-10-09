Экзамен Абаскаля и воронежский пауэр-рейнджер. Премьер-лига несправедливости #51

Представляем 51-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 11-й тур РПЛ.

Много говорим о дерби: Абаскаль, скорее, провалил экзамен, а ЦСКА упустил победу. А ещё чемпионский характер «Краснодара», невероятные концовки «Локомотива» и очень плохой «Зенит». Это и другое обсудим в новом выпуске.

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Инсайды от Андрея

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Таймкоды:

00:00 — всем привет!

01:05 — полчаса разговора о дерби: ЦСКА упустил победу, а Абаскаль не сдал экзамен

30:54 — «Локомотив» снова творит чудеса в концовках и драма игрока «Урала»

45:15 — «Краснодар» явил чемпионский характер в игре с «Ростовом»