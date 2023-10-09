Дьяков высказался об отсутствии активных фанатов на дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался об атмосфере на трибунах во время столичного дерби «Спартак» — ЦСКА. Напомним, в связи с бойкотом из-за Fan ID активные фанаты клубов не посещают матчи Российской Премьер-Лиги. Игра 11-го тура чемпионата завершилась со счётом 2:2.

«Отсутствие активных фанатов на таких матчах сказывается на атмосфере. Я уже немного привык, что фанатские трибуны не забиваются — это уже не первое дерби без активной поддержки. Напоминает ли мне теперь дерби рядовой матч РПЛ? Трибуны всегда заряжали и гнали свою команду вперёд — это касается не только матчей «Спартака» и ЦСКА. Я бы не сказал, что все матчи «Спартака» в чемпионате по накалу одинаковые. Если они играют с «Крыльями» или «Сочи», то есть небольшое отличие.

Да, это не та атмосфера, которая была несколько лет назад и к которой все привыкли. Поэтому хочется, чтобы активные фанаты поскорее вернулись на трибуны. Их не хватает», — приводит слова Дьякова Legalbet.