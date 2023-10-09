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Арбитр Федотов разобрал спорные судейские моменты в матче «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Федотов разобрал спорные судейские моменты в матче «Спартак» — ЦСКА
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные судейские моменты в матче «Спартак» — ЦСКА (2:2).

«Дерби тоже пытались развернуть в другую сторону, но не получилось, как обычно. Хорошую работу провёл Левников. Отпустил игру — бейте друг друга, я постою рядом. Посмотрел, увидел, что не получается, и начал показывать жёлтые. Абсолютно нормально.

Многие считают ключевым эпизод на 18-й минуте, но он простой. Игрок «Спартака» выставил руку, та легла на плечо соперника. Футболист ЦСКА попытался сыграть мяч, и произошёл контакт руки и лица. Это нормально, отмашки и акцентированного действия здесь нет. Так что Левников не назначил 11-метровый верно.

Левников получил бы оценку 8,5, но на 42-й минуте ему следовало показать жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру. Тот сыграл в мяч, но не попытался избежать столкновения с Обляковым, и случилось продавливание шипами в голеностоп. Это жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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