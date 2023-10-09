Гурцкая — об отстранении Макарова: Денис не поздоровался с тренером и говорил о Карраскале

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, с чем связано отстранение полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова.

«Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришёл Карраскаль.

Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень», – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Ранее сообщалось, что Макаров не работает с командой из-за того, что тренерский штаб недоволен его поведением. Футболист перешёл в «Динамо» из «Рубина» летом 2021 года за € 7,5 млн при оценочной рыночной стоимости Transermarkt € 4 млн. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.