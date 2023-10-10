«Была задача отработать на совесть». Новый наставник «Торпедо» — о матче с «Тюменью»

Главный тренер московского «Торпедо» Артём Горлов признался, что у него не возникло трудностей при подготовке команды к матчу 13‑го тура Первой лиги с «Тюменью». Напомним, команды сыграли со счётом 0:0. Это был первый матч «Торпедо» после отставки Жозепа Клотета. Горлов занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Не было времени волноваться, не первый раз тренировку проводишь. Была задача отработать на совесть, подвести ребят в правильном психологическом, ментальном, технико‑тактическом состоянии, поэтому трудностей не было. Как видим процесс, так и постарались подготовиться», — сказал Горлов в эфире «Матч ТВ».

Недавно стало известно, что испанец Жозеп Клотет оставил свою должность по итогам переговоров с советом директоров «Торпедо». Возглавил автозаводцев 46-летний специалист в марте 2023 года. Под его руководством «Торпедо» вылетело из РПЛ в Мелбет Первую лигу по итогам сезона-2022/2023.