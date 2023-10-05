РФС наказал «Торпедо» закрытием сектора на один матч из-за поведения болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что РФС наказал московское «Торпедо» запретом допуска на трибуну B на один матч за нецензурную лексику болельщиков на матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Ленинградцем» (2:3).

«Болельщики «Торпедо», которые находились на трибуне B, скандировали очень много ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес руководства клуба, в адрес других клубов, это шестое нарушение в сезоне. Когда было пятое нарушение, мы предупредили «Торпедо», что к клубу будут применены более строгие санкции в случае повторения. Сегодня было принято решение запретить «Торпедо» допуск зрителей на все секторы трибуны B на «Арене-Химки» на один ближайший домашний матч.

Футбольный клуб «Торпедо» также оштрафован на 50 тыс. рублей условно. При этом, по информации лиги, «Торпедо» может вернуться на арену «Лужники». Если «Торпедо» будет проводить матч в «Лужниках», КДК дополнительно вернётся к этому вопросу и определит секторы, на которые будет запрещён допуск зрителей в соответствии с данным дисциплинарным нарушением», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

В ближайшем домашнем матче в Первой лиге «Торпедо» встретится с клубом «СКА-Хабаровск» 22 октября. 6 августа «Торпедо» объявило о том, что не будет проводить следующие домашние игры на стадионе «Лужники» из-за концертных мероприятий и реновации газона. Команда проводит домашние матчи на «Арене-Химки».

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 12 матчах.