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«Родина» объявила об увольнении Парфёнова с поста главного тренера

«Родина» объявила об увольнении Парфёнова с поста главного тренера
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Московская «Родина» объявила об увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера. Решение о расставании было принято по обоюдному согласию сторон.

«ФК «Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за 16 месяцев работы. Главный тренер «Родины» Дмитрий Владимирович Парфёнов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

Дмитрий Владимирович остаётся важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия.

Футбольный клуб «Родина» благодарит Дмитрия Владимировича за совместно пройденный путь и за всё хорошее, что произошло за эти 16 месяцев. Желаем Дмитрию Владимировичу новых творческих успехов, как в рамках нашего проекта, так и вне его!» — написала пресс-служба «Родины» в клубных соцсетях.

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