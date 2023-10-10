Хомуха: в УЕФА думали, что они самостоятельные, но политики быстро указали их место

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о том, что исполком УЕФА отменил своё решение о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям по футболу.

«В УЕФА думали, что они самостоятельная организация, но политики быстро указали их место, поэтому они быстро переобулись. Это несправедливое решение: при чём здесь юноши, которые не имеют никакого отношения к политике?

Теперь нужно искать возможность, чтобы у футболистов был международный опыт. Например, страны-члены БРИКС, различные объединения. Нужно искать точки соприкосновения, чтобы был опыт, хоть и чуть ниже уровнем», — сказал Дмитрий Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.