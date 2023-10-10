Форвард «Реала» Хоселу: я бы очень хотел остаться в Мадриде. «Реал» — клуб моей жизни

Нападающий «Реала» Хоселу, выступающий за мадридцев на правах годичной аренды, высказался о планах на дальнейшую карьеру.

«На данный момент я нахожусь здесь, в мадридском «Реале». Выступаю за эту команду на правах аренды с правом выкупа. Больше ничего не могу вам сказать. Конечно, я бы очень хотел остаться.

Мадридский «Реал» — клуб моей жизни. Хочу провести особенный сезон, чтобы убедить руководство клуба продолжить сотрудничество со мной. Хочется остаться здесь», — приводит слова Хоселу журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Relevo.

В текущем сезоне Хоселу провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.