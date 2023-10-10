Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар завершил профессиональную карьеру.

«Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал» Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии. Особое спасибо моим родным, друзьям, советникам и людям, которые были со мной в хорошие и плохие периоды жизни. Огромное спасибо вам, мои фанаты, следящие за мной на протяжении всех этих лет, за вашу поддержку в каждой стране, где я играл. Пришло время наслаждаться любимыми и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля», — написал Азар в своей социальной сети.