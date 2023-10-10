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«Не знал, смогу ли играть». Бибрас Натхо — о ситуации в Израиле

«Не знал, смогу ли играть». Бибрас Натхо — о ситуации в Израиле
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о разгоревшемся конфликте в Израиле. Ранее «Партизан» обыграл «Младост» в матче чемпионата Сербии со счётом 2:0, Натхо отметился голом с пенальти, который не праздновал.

«Перед матчем я думал, стоит ли мне играть, не знал, смогу ли. Тренер сказал мне, что я могу сообщить ему своё решение, каким бы оно ни было, в любое время. Я решил выйти на поле и попробовать отключиться во время игры.

Как я могу что-то праздновать в такой день? Когда я увидел фотографии утром, это было для меня слишком. Друзья смотрели видео, фотографии, спрашивали, всё ли в порядке с моей семьёй и друзьями, и тому подобное. Я уверен, что все в шоке, это кошмар для всех, и я не знаю, что будет дальше. После всего этого трудно найти правильные слова, чтобы что-то сказать», — приводит слова Натхо «Спортски Журнал».

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