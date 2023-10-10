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Рахимов рассказал о планах «Рубина» на время международной паузы

Рахимов рассказал о планах «Рубина» на время международной паузы
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о планах команды на время международной паузы.

«Четыре дня выходных. Но за это время для тех, кто играл мало, два тренировочных занятия, для остальных одно. Чтобы с 13-го числа они были готовы к работе в двухразовом режиме. Там будет четыре подряд тренировки достаточно нагрузочные. Некоторые уедут в сборные. План до следующего матча составлен.

Планируются ли товарищеские матчи? Нет, мы больше уделим внимание организации», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. В следующем туре казанцы встретятся с ЦСКА 21 октября.

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