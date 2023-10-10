Билялетдинов: УЕФА просто забросил удочку, а политические структуры дали сверху по башке

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«Я особо не испытывал иллюзий. УЕФА просто забросил удочку, посмотрел на реакцию других стран. Политические структуры дали сверху по башке спортивным организациям, и те сдали назад. Если бы даже юношеским сборным России разрешили играть, как бы это выглядело на нейтральных полях, без флага, гимна, формы? Думаю, были бы соревновательные пакости. Не знаю, нужно ли было рассчитывать на то, что нас допустят. Отстранение бьёт по международному опыту ребят, которые хотели бы себя попробовать с равными соперниками. К сожалению, такие условия, надо терпеть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.