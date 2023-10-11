Спортивный директор «Рубина»: прислушиваемся к мнению Домингеса по игрокам из Аргентины

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, что казанский клуб сотрудничает с бывшим игроком Алехандро Домингесом в процессе поиска новых футболистов.

«Да, мы с Чори находимся в контакте. Домингес – это не только легенда нашего клуба, но и профессионал в области скаутинга. К его мнению мы прислушиваемся. Вообще у нас с ним замечательные отношения. Его знания не ограничиваются аргентинским рынком – он прекрасно ориентируется во всей Южной Америке. Он предлагал «Рубину» несколько достойных кандидатур, и по одному интересному молодому игроку мы даже вступили в переговоры. Но клуб игрока совсем не двигался по стоимости трансфера, что заставило нас выйти из переговоров.

На какие иностранные чемпионаты мы обращаем особое внимание? Конкретного приоритета у нас нет. У нас широкая география поиска – от Европы и Азии до Африки. Сказать, что мы смотрим только Балканы, но не смотрим Южную Америку, было бы неправильно. В первую очередь смотрим на качество футболистов и соответствие условий перехода нашим возможностям, а национальность имеет вторичное значение. При этом мы понимаем, что сегодня приходится учитывать намного больше факторов. Из определённых стран к нам просто не поедут по понятным причинам, поэтому круг поиска ограничен», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».