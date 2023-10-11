Игрок «Ювентуса» Фаджоли находится под следствием из-за подозрения в нелегальных ставках

22-летний полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли в данный момент находится под следствием из-за подозрений в нелегальном совершении ставок. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист делал ставки на нелегальных платформах, согласно тому, что было проверено следователями, которые получили доступ к его и многим другим профилям. Дело в данный момент находится в руках прокураторы Турина.

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) также осведомлена о происходящем расследовании: соответствующий доклад был направлен адвокатами Фаджоли 30 августа. Внимательно следит за ходом расследования и прокурор Джузеппе Чине.

В том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.