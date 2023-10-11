Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Фаджоли находится под следствием из-за подозрения в нелегальных ставках

Игрок «Ювентуса» Фаджоли находится под следствием из-за подозрения в нелегальных ставках
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли в данный момент находится под следствием из-за подозрений в нелегальном совершении ставок. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист делал ставки на нелегальных платформах, согласно тому, что было проверено следователями, которые получили доступ к его и многим другим профилям. Дело в данный момент находится в руках прокураторы Турина.

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) также осведомлена о происходящем расследовании: соответствующий доклад был направлен адвокатами Фаджоли 30 августа. Внимательно следит за ходом расследования и прокурор Джузеппе Чине.

В том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.

Материалы по теме
Погба в «Ювентусе» из-за допинга будет получать € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android