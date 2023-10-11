Ловчев: сегодня Россия, завтра Китай. УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев обрушился с критикой на ФИФА и УЕФА из-за решения последних не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«УЕФА сделал пакость, отстранив нас. Потом хотели выйти, понимая, что теряют большую страну, болельщика. Они спасли бы футбол. Попробовали — и отказ от первоначального решения говорит о том, что международный спорт в его прежнем виде закончен, лозунга «спорт вне политики» больше не существует, броня не просто пробита, а уничтожена.

Сегодня Россия, завтра Бразилия, Аргентина, Китай… УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин — это марионетки, люди-никто в мировом спорте — что им скажут, то и делают. Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы, убеждён, просто послал всех с этим давлением. Он себя всего сделал на поле, он вырос там и понимает, что для игрока международный футбол и что такое его лишение. А эти — просто марионетки.

Что нам делать? Жить точно так же, растить футболистов, развивать свои внутренние соревнования, приглашать топ-иностранцев и плавно менять ситуацию. И не радоваться тому, что допустили без герба, флага и гимна», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.