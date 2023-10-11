Щербаченко: «Краснодар»? Я не знаю, что такое характер чемпиона у клуба, который им не был

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в Российской Премьер-Лиге после 11 туров, а также прокомментировал последнюю игру команды с «Ростовом», которая завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

Есть ли чемпионский характер у «Краснодара»? Я не знаю, что такое чемпионский характер у команды, которая не была чемпионом. Этот штамп подхватили и употребляют его, не задумываясь о реальном смысле выражения. Здесь вопрос в характере победителя – он куётся в тех матчах, которые с трудом тебе даются. О чемпионском характере «Краснодара» можно будет сказать, только если он сумеет выиграть чемпионат.

Первый тайм против «Ростова» был провален «Краснодаром». В частности, очень много безобразных ошибок допустил Сафонов. Его игра была непонятна и необъяснима, никаких оправданий ему нет. Если ты вратарь и не чувствуешь уверенности в себе, если у тебя «трясогузка», «тремор», то не разыгрывай мяч тонко и выбивай его подальше. Сегодня стало модно, когда вратарь начинает разыгрывать мяч от своих ворот с партнёрами в штрафной площади. Но все вратари и защитники, в том числе высококвалифицированные, которые хорошо умеют так делать, периодически ошибаются.

Кроме того, нужно учитывать тайминг, как принято сейчас говорить, после полива. Когда игроки выходят на первый тайм или на второй, поле зачастую скользкое из-за полива, а через 15 минут оно уже подсыхает. Порой даже опытные ребята не могут подстроиться к изменению скольжения мяча, спотыкаются, падают, отдают неточные передачи – что уж говорить тогда о молодых футболистах. Поэтому всегда говорилось, что простота – сестра таланта. Вот Акинфеев предпочитает играть надёжно и редко допускает такие ошибки.

«Ростов» до перерыва провёл, как мне кажется, свой лучший тайм за этот и весь прошлый сезон. Поэтому и не поют сейчас дифирамбов Ивичу – потому что в первом тайме он не смог внести в игру коррективы. Счёт должен был становиться в пользу «Ростова» гораздо больше, чем 2:0. Сейчас «Краснодар» пользуется слабостью грандов – «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», по разным причинам не показывающих тот футбол, который поставил бы «Краснодар» на другое место в этой иерархии. Где-то «Краснодару» везёт, где-то они терпят, где-то, согласен, хорошо играют, но сегодня говорить, что он показывает суперфутбол, нельзя. При этом надо отдать «Краснодару» должное в том плане, что он добивается результата на какой-то дистанции, чего раньше не было», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».