Судьи помогают «Краснодару» идти за титулом? Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

А «Локо» пострадал от решения Карасёва.

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10-й тур обошёлся без серьёзных судейских ошибок, а вот в прошедший уикенд всё было иначе. «Чемпионат» продолжает обновлять таблицу помарок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Карасёв (справа) совершил ошибку не в пользу «Локомотива» Фото: ФК «Урал»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.

Ошибки судей в 11-м туре

В минувшем туре от арбитров пострадали два клуба.

Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Уралом»;

судейская бригада Рафаэля Шафеева не увидела офсайд в эпизоде с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Третий гол «Краснодара» — ошибка первого ассистента. Он располагался неправильно и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, и потом Кордоба забил. Вины Шафеева здесь нет».

Таблица ошибок судей после 11-го тура