Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Судьи помогают «Краснодару» идти за титулом? Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
А «Локо» пострадал от решения Карасёва.

10-й тур обошёлся без серьёзных судейских ошибок, а вот в прошедший уикенд всё было иначе. «Чемпионат» продолжает обновлять таблицу помарок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв (справа) совершил ошибку не в пользу «Локомотива»

Сергей Карасёв (справа) совершил ошибку не в пользу «Локомотива»

Фото: ФК «Урал»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.

Ошибки судей в 11-м туре

В минувшем туре от арбитров пострадали два клуба.

  • Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Уралом»;
  • судейская бригада Рафаэля Шафеева не увидела офсайд в эпизоде с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Третий гол «Краснодара» — ошибка первого ассистента. Он располагался неправильно и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, и потом Кордоба забил. Вины Шафеева здесь нет».

Подробный разбор работы арбитров в 11-м туре РПЛ:
«Дерби «Спартака» и ЦСКА пытались развернуть в другую сторону». Как отсудили 11-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Дерби «Спартака» и ЦСКА пытались развернуть в другую сторону». Как отсудили 11-й тур РПЛ

Таблица ошибок судей после 11-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА30-3
«Зенит»30-3
«Динамо»10-1
«Балтика»10-1
«Урал»110
«Сочи»110
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Оренбург»000
«Ростов»220
«Локомотив»110
«Рубин»01+1
«Факел»12+1
«Крылья Советов»12+1
«Краснодар»02+2
«Ахмат»03+3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android