Судьи помогают «Краснодару» идти за титулом? Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
А «Локо» пострадал от решения Карасёва.
10-й тур обошёлся без серьёзных судейских ошибок, а вот в прошедший уикенд всё было иначе. «Чемпионат» продолжает обновлять таблицу помарок арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Карасёв (справа) совершил ошибку не в пользу «Локомотива»
Фото: ФК «Урал»
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете следить за изменениями в таблице ошибок. Мы публикуем данные пяти предыдущих туров.
Ошибки судей в 11-м туре
В минувшем туре от арбитров пострадали два клуба.
- Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Уралом»;
- судейская бригада Рафаэля Шафеева не увидела офсайд в эпизоде с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом».
Игорь Федотов
футбольный арбитр
«Третий гол «Краснодара» — ошибка первого ассистента. Он располагался неправильно и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, и потом Кордоба забил. Вины Шафеева здесь нет».
Подробный разбор работы арбитров в 11-м туре РПЛ:
Таблица ошибок судей после 11-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|3
|0
|-3
|«Зенит»
|3
|0
|-3
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
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