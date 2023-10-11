Селюк: Конате покинет «Ахмат» в январе, чтобы и клуб смог заработать немного денег

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что нападающий, скорее всего, покинет грозненский клуб в зимнее трансферное окно.

«Какие есть предложения по Конате, какие планы, не было ли предложений от «Зенита» или из-за границы? Скорее всего, он в январе покинет клуб, чтобы и «Ахмат» смог заработать немного денег. Его контракт истекает в мае. По всей видимости, в январе в трансферном окне «Ахмат» попробует его продать.

Летом у них было официальное предложение, им предложили хорошие деньги, но «Ахмат» решил оставить его и отказался. «Ахмат» решит, продавать, отдавать или оставлять. У нас очень хорошие отношения с клубом. «Ахмат» также понимает, что Конате, возможно, должен сделать следующий шаг, тем более ему сейчас 25 лет. В декабре ему исполнится 26, это время, когда надо что-то делать, потому что потом будет уже поздно. Это период, когда можно перейти играть в какой–то более высокий клуб или чемпионат. Где это может быть рассмотрено как следующий шаг», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Конате провёл 16 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, в которых успел отметиться пятью голами. Контракт нападающего с «Ахматом» действует до конца июня 2024 года.