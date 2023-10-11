Спортдир «Рубина» Дзюба: у Рыбуса какое-то хроническое невезение

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался насчёт защитника казанцев Мацея Рыбуса, испытывающего определённые проблемы со здоровьем.

«Никакой хронической травмы у него нет – у всех его повреждений разный характер. Скорее у Мацея какое-то хроническое невезение. К сожалению, он получал травму за травмой, и все – в игровых ситуациях, в стыках. Недавно он получил болезненный удар в колено. Миллиметром ниже – и вообще ничего бы не было, но он получил серьёзное повреждение.

Рыбус очень хочет играть, сильно переживает, что не может помочь команде. Когда он восстановился, у него были одни из лучших физических показателей, очень хорошие цифры. Мы ждали его в составе, но из-за очередного повреждения он пропустит ещё некоторое время. Мы поддерживаем Мацея и надеемся на его скорое возвращение. К сожалению, сейчас у него непростой период. Верим, что как только Мацей восстановится, то поможет «Рубину», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».

В нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках РПЛ.