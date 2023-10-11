Спортдир «Рубина»: Даку — это наша большая удача. Рады, что удалось его подписать

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба высказался насчёт нападающего казанцев Мирлинда Даку, пополнившего состав команды в летнее трансферное окно.

«Даку – это большая удача «Рубина». Мы рады, что нам удалось его подписать. Нужно отдать должное всем: и представителю футболиста, и главному тренеру, который подобрал слова и сумел убедить футболиста. У Даку огромный потенциал, это игрок современной формации, классическая девятка. Но мы ждём от него более лучшую статистику. Понимаем, на что он способен. Он уже стал игроком сборной Албании и после гола в ворота Польши его считают чуть ли не национальным героем. Албания в шаге от выхода на Евро, а это витрина для европейских клубов. Все характеристики для выступлений на топ-уровне у него есть», — приводит слова Дзюбы «Бизнес Online».

Даку стал игроком «Рубина» прошлым летом. После 11 проведённых матчей в рамках Российской Премьер-Лиги нападающий забил два гола и сделал одну результативную передачу.