«Мировой уровень организации». В сборной Камеруна остались довольны приёмом в России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о впечатлениях футболистов и делегации национальной команды от приёма в России перед предстоящим очным матчем.

«Российская сторона организовала отличный приём нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им всё нравится.

До прилёта мы знали, что осенью в России может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но всё хорошо — нас всё устраивает. Сегодня сборная Камеруна проведёт предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»