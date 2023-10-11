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«Мировой уровень организации». В сборной Камеруна остались довольны приёмом в России

«Мировой уровень организации». В сборной Камеруна остались довольны приёмом в России
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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о впечатлениях футболистов и делегации национальной команды от приёма в России перед предстоящим очным матчем.

«Российская сторона организовала отличный приём нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им всё нравится.

До прилёта мы знали, что осенью в России может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Ожидали, что может быть намного холоднее, ха-ха! Но всё хорошо — нас всё устраивает. Сегодня сборная Камеруна проведёт предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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