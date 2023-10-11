Игрок «Пари НН» Жигулёв вспомнил первые слова Юрана после назначения

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв вспомнил первые слова Сергея Юрана после назначения на пост главного тренера клуба.

«Какие первые слова сказал Юран, придя в команду, когда мы боролись за выживание? Он сказал: «Я выполню задачу, 100%! Если кто‑то не хочет или кто‑то не верит — дверь там». Сразу уверенно зашёл и сказал, что всё будет чётко. Думаю, что это такой мотивационный и психологически сильный ход.

У Юрана действительно есть такая харизма? Да, он авторитет. Видно, что он тренер. И в той ситуации все реально понимали, что да, мы всё сделаем. Так и оказалось, что мы ещё сильнее объединились, вне футбола больше общались. И думаю, что это очень повлияло на то, что мы решили задачу», — рассказал Жигулев в эфире «Матч ТВ».