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Игрок «Пари НН» Жигулёв вспомнил первые слова Юрана после назначения

Игрок «Пари НН» Жигулёв вспомнил первые слова Юрана после назначения
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв вспомнил первые слова Сергея Юрана после назначения на пост главного тренера клуба.

«Какие первые слова сказал Юран, придя в команду, когда мы боролись за выживание? Он сказал: «Я выполню задачу, 100%! Если кто‑то не хочет или кто‑то не верит — дверь там». Сразу уверенно зашёл и сказал, что всё будет чётко. Думаю, что это такой мотивационный и психологически сильный ход.

У Юрана действительно есть такая харизма? Да, он авторитет. Видно, что он тренер. И в той ситуации все реально понимали, что да, мы всё сделаем. Так и оказалось, что мы ещё сильнее объединились, вне футбола больше общались. И думаю, что это очень повлияло на то, что мы решили задачу», — рассказал Жигулев в эфире «Матч ТВ».

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