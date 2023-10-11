Уэльс разгромил Гибралтар в товарищеском матче, забив четыре безответных мяча

Завершился товарищеский матч между сборными Уэльса и Гибралтара. Валлийцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 23-й минуте, когда защитник Бен Дэвис вывел Уэльс вперёд с передачи нападающего Натана Бродхеда. Спустя лишь три минуты форвард Киффер Мур увеличил преимущество своей команды. Голевую на свой счёт записал Чарли Сэведж. На 35-й минуте Бродхед довёл счёт до разгромного благодаря ассисту Дэниела Джеймса. В компенсированное к первому тайму время Мур оформил дубль с передачи всё того же Джеймса и установил окончательный счёт встречи.

В воскресенье, 15 октября, Уэльс сыграет с Хорватией в рамках 8-го тура группы D отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Гибралтар, выступающий в группе В, примет у себя дома сборную Ирландии.