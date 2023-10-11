Уэльс разгромил Гибралтар в товарищеском матче, забив четыре безответных мяча

Завершился товарищеский матч между сборными Уэльса и Гибралтара. Валлийцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Счёт был открыт на 23-й минуте, когда защитник Бен Дэвис вывел Уэльс вперёд с передачи нападающего Натана Бродхеда. Спустя лишь три минуты форвард Киффер Мур увеличил преимущество своей команды. Голевую на свой счёт записал Чарли Сэведж. На 35-й минуте Бродхед довёл счёт до разгромного благодаря ассисту Дэниела Джеймса. В компенсированное к первому тайму время Мур оформил дубль с передачи всё того же Джеймса и установил окончательный счёт встречи.
В воскресенье, 15 октября, Уэльс сыграет с Хорватией в рамках 8-го тура группы D отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Гибралтар, выступающий в группе В, примет у себя дома сборную Ирландии.
- 11 октября 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:19
-
22:52
-
22:51
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:18
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:42
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:21
-
21:07
-
21:02
-
20:48
-
20:33
-
20:33
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:03
-
20:00
-
19:54