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Уэльс разгромил Гибралтар в товарищеском матче, забив четыре безответных мяча

Уэльс разгромил Гибралтар в товарищеском матче, забив четыре безответных мяча
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Завершился товарищеский матч между сборными Уэльса и Гибралтара. Валлийцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 23-й минуте, когда защитник Бен Дэвис вывел Уэльс вперёд с передачи нападающего Натана Бродхеда. Спустя лишь три минуты форвард Киффер Мур увеличил преимущество своей команды. Голевую на свой счёт записал Чарли Сэведж. На 35-й минуте Бродхед довёл счёт до разгромного благодаря ассисту Дэниела Джеймса. В компенсированное к первому тайму время Мур оформил дубль с передачи всё того же Джеймса и установил окончательный счёт встречи.

В воскресенье, 15 октября, Уэльс сыграет с Хорватией в рамках 8-го тура группы D отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Гибралтар, выступающий в группе В, примет у себя дома сборную Ирландии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 октября 2023, среда. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
4 : 0
Гибралтар
1:0 Б. Дэвис – 23'     2:0 Мур – 26'     3:0 Бродхед – 35'     4:0 Мур – 45+1'    
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