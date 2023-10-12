Василенко ответил на вопрос о мотивации футболистов «Алании» после истории со стадионом

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко высказался о задачах клуба.

«Есть ли перед «Аланией» чёткая задача выйти в РПЛ? Ну мы сами для себя, конечно, ставим такие задачи. Потому что «Алания» — это бренд. Она всегда была на лидирующих позициях. Поэтому нам просто нельзя стилистически отходить от этого, это все-таки традиции, заложенные очень давно. Мы это чтим. Большой клуб всегда держит уровень.

Есть ли уверенность, что будем играть в РПЛ, если выйдем по спортивному принципу? Знаете, тот горький прошлый сезон, горькую страницу мы перевернули. Честно говоря, мы все настроены и хотим двигаться и попадать туда, в РПЛ. Но сейчас каждый день нацелены и говорим о том, как развивать игру. Я сконцентрирован именно на этом, скажу вам откровенно. Что будет дальше? Я не могу сказать. Зачем нам загадывать на полгода вперёд? Есть вещи, которые здесь и сейчас. И они для меня сейчас важны и интересны.

Сказалась ли история со стадионом на мотивации футболистов «Алании»? А вы видите по нынешнему сезону, что они мотивированы. Они на лидирующих позициях в чемпионате. И у нас в команде на самом деле очень сильные личности. Люди сильные. Потому что то, что произошло два года подряд, теоретически могло кого-то подсломать. Но ничего. Что делать? Значит, мы не поднялись ещё на гору. Подумали, что поднялись, а мы не поднялись. Всё — все закатали рукава и поднимаемся дальше. Надеемся, что мы на эту гору зайдём», — приводят слова Василенко «Известия».