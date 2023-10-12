Алиев — о Милевском: Артёму становится всё лучше, реабилитация идёт полным ходом

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья экс-форварда сборной Украины Артёма Милевского, госпитализированного из-за проблем с алкоголем.

«Слава богу, Артёму с каждым днём становится всё лучше и лучше. Процесс реабилитации идёт полным ходом. Думаю, скоро его все увидят и с ним всё будет хорошо. «Динамо» очень помогает. Игорь Михайлович Суркис проплатил лечение Артёму ещё на десять дней. Никто его не забывает. Президент «Динамо» всегда спрашивает про него, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить (в соцсети. — Прим. «Чемпионата»), но ни на какие звонки он не отвечает», — приводит слова Алиева издание «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, о госпитализации бывшего нападающего «Динамо» Киев и сборной Украины стало известно в конце сентября. Тогда об этом сообщил Александр Алиев.