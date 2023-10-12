Вице-президента УЕФА Нильссона могут отстранить от должности из-за поддержки России

Шведская футбольная ассоциация может отстранить Карл-Эрика Нильссона от должности вице-президента УЕФА из-за поддержки решения о допуске российских команд среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, Устав УЕФА предполагает, что Нильссона могут отстранить от должности по требованию Шведской футбольной ассоциации. У ассоциации нет доверия к шведскому функционеру, поскольку он был первым, кто поднял вопрос о частичном восстановлении прав Российского футбольного союза.

Решение Карл-Эрика Нильссона разрешить российским сборным U17 участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА спровоцировало волну критики, а ряд европейских стран объявил о бойкоте матчей с россиянами, включая родную для функционера Швецию.

Напомним, во вторник, 10 октября, УЕФА объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований.