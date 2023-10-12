Гуренко: «Локомотив» и ЦСКА будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко порассуждал о перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Локомотив» уже сейчас борется за чемпионство РПЛ. У них очень приличного уровня состав. Понятно, что есть проблемы у железнодорожников в центре обороны, но атакующая линия у них очень хорошая. Только защита оставляет желать лучшего, эта проблема существует, думаю, что её все специалисты видели. С каким бы уважением я не относился к ребятам, но оборона у «Локомотива» не чемпионская. Нет пока слаженности. Не соглашусь с тем, что только «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Тот же «Локомотив» и ЦСКА ещё будут в этой борьбе за «золото».

«Спартак» немного буксует. В начале у красно-белых была видна идея Абаскаля, но сейчас уже игроки привыкли к его требованиям, но у них нет стабильности. «Локомотив» набирает обороты, и они умеют дожимать соперников. Последний раз «Спартак» становился чемпионом во многом потому, что команда умела дожимать соперников, много мячей они забивали на последних минутах. Железнодорожники тоже показывают, что они умеют забивать на последних минутах, значит, у команды есть потенциал и характер», — приводит слова Гуренко Metaratings.