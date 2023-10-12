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АПЛ выступила с заявлением о ситуации в Палестине и Израиле

АПЛ выступила с заявлением о ситуации в Палестине и Израиле
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Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление о ситуации в Палестине и Израиле.

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чём не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир и искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут чёрные повязки и начнут с минуты молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

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