Россия — Камерун: Валерий Карпин назвал стартовый состав команды

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

Камерун: Онана, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кастеллетто, Кунде, Ондуа, Нтчам, Нгамалё, Мбемо, Абубакар.

В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).