Черчесов отреагировал на отмену решения УЕФА по допуску юношеских сборных России

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака», «Динамо» и «Амкара» Станислав Черчесов прокомментировал отмену решения УЕФА по допуску юношеских сборных России до международных соревнований.

«Момент, конечно, неприятный. Но нужно дать высказаться. Думаю, через пару недель будут какие-то высказывания», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее на этой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение по допуску мужских и женских сборных России, за которые играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований под своей эгидой. Исполком УЕФА снял вопрос с повестки, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.