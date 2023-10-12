Юрист Хохлова: судебные приставы пытаются изъять деньги у Facebook*

Анна Варганова, юрист бывшего главного тренера «Динамо» и «Сочи» Дмитрия Хохлова, сообщила, в какой стадии находится спор между футбольным специалистом и американской соцсетью Facebook*.

«Там работают судебные приставы. Исполнительный лист у них. Пытаются изъять эти деньги? Видимо, да, пытаются как-то получить деньги. Сам Facebook* так и не выходил на связь.

Ответственность несёт Meta как организация. Facebook* — только часть этой организации. Как и WhatsApp, который остался в России. Так что компания имеет финансовый оборот в стране», — приводит слова Варгановой «РБ Спорт».

Напомним, Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что социальная сеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт. В октябре 2022 года Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook* ₽ 65 млн 671 тыс в пользу тренера.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.